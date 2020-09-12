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12.09.2020 - 15:13 | | DHA

Hücre evinde yakalanan FETÖ'nün mahrem imamı, adliyede

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Trabzon’da saklandığı hücre evinde gözaltına alınan FETÖ’nün mahrem imamı Nurullah Ç. , emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hücre evinde yakalanan FETÖ'nün mahrem imamı, adliyede

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı ve 'Gümüşhane mahrem imamı' olduğu gerekçesiyle 5 yıldır aranan Nurullah Ç.'nin (50) Akçaabat ilçesindeki bir evde saklandığını belirledi. 

Teknik ve fiziki takibin ardından eve operasyon düzenledi. Operasyonda Nurullah Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Nurullah Ç.’nin daha önce Gümüşhane’de bir okulda idareci olarak görev yaptığı öğrenildi.

HÜCRE EVLERİNDE SAKLANMIŞ

5 yıldır bölgedeki hücre evlerinde saklandığı ve dışarı çıkmadığı saptanan Nurullah Ç., Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sorgusunda örgütle bağlantısının detaylarını anlatıp, hücre evleriyle ilgili bilgiler vermesi üzerine soruşturma genişletilirken, işlemleri tamamlanan Nurullah Ç., adliyeye sevk edildi

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