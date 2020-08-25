Hudut hatlarında kaçakçılığa geçit yok

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, Hakkâri, Hatay ve Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde; 42 adet havalı silah, 27 adet susturucu, 24 adet çatal ayak, 991 adet av fişeği, 28 adet yedek parça, 1 kilogram 720 gram kubar esrar, 15 bin 260 paket kaçak sigara, 52 bin 407 muhtelif ilaç, 58 adet cep telefonu, 80 adet şarj adaptörü, 79 adet şarj kablosu ele geçirilmiştir" denildi.