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25.08.2020 - 11:33 | | DHA

Hudut hatlarında kaçakçılığa geçit yok

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri, Hatay ve Van hudut hattında 42 adet havalı silah, 27 adet susturucu, 991 adet av fişeği, 1 kilogram 720 gram kubar esrar ve 15 bin 260 paket kaçak sigara ele geçirildiğini açıkladı.

Hudut hatlarında kaçakçılığa geçit yok

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, Hakkâri, Hatay ve Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde; 42 adet havalı silah, 27 adet susturucu, 24 adet çatal ayak, 991 adet av fişeği, 28 adet yedek parça, 1 kilogram 720 gram kubar esrar, 15 bin 260 paket kaçak sigara, 52 bin 407 muhtelif ilaç, 58 adet cep telefonu, 80 adet şarj adaptörü, 79 adet şarj kablosu ele geçirilmiştir" denildi.

 

Sağlık çalışanlarına saldıran magandaya meydan dayağıİstanbul Esenyurt’ta meydana gelen bir trafik kazasının ardından kaza ile ilgisi bulunmayan bir kişi araçtan inerek yol kapandığı için ambulans şoförüyle kavga etti. Daha sonra ambulanstan aşağıya inen hemşireye tokat atan maganda, çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmekten son anda kurtuldu. Sağlık personeli, karakola giderek şikayetçi oldu.
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