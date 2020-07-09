'Hudut kartallarımız, sınırların güvenliği için faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor'

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kaçakçılara göz açtırmayan Hudut Kartallarımız, sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine kesintisiz devam ediyor. Son olarak Van ve Hakkâri hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 29 bin paket sigara, 51.5 kilogram ağırlığında 98 paket uyuşturucu madde, 1 kilo 806 gram kubar esrar ve 792 adet captagon hap ele geçirildi" denildi.