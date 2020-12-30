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30.12.2020 - 17:49 | | DHA/AA

Hurda otomobili 11 bin okey taşıyla kaplayıp, test sürüşü yaptı!

Antalya’da hurdacıdan aldığı otomobili, iddia üzerine 11 bin okey taşıyla kaplayıp test sürüşü yapan Murat Tokmak'a, 2 bin 605 lira ceza yazıldı.

Hurda otomobili 11 bin okey taşıyla kaplayıp, test sürüşü yaptı!
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