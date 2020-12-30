30.12.2020 - 17:49 | | DHA/AA
Hurda otomobili 11 bin okey taşıyla kaplayıp, test sürüşü yaptı!
Antalya’da hurdacıdan aldığı otomobili, iddia üzerine 11 bin okey taşıyla kaplayıp test sürüşü yapan Murat Tokmak'a, 2 bin 605 lira ceza yazıldı.
Zehir tacirlerine operasyon! Elektrikli süpürgeden uyuşturucu çıktıDenizli’de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlediği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik köpeği Jibby ile arama yapılan operasyonda, elektrik süpürgesine saklanmış esrar bulundu.