Kaza, sabah saatlerinde D-100Â Karayolu'nunÂ YumrukayaÂ kÃ¶yÃ¼ mevkisinde meydana geldi. Ä°stanbul yÃ¶nÃ¼ne giden AlbulkadirÂ KayaÅŸ idaresindeki 41 U 6711 plakalÄ±Â taÅŸ yÃ¼klÃ¼Â TIR,Â sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucuÂ karÅŸÄ± ÅŸeride geÃ§ip, bariyerlere Ã§arptÄ±.

ArdÄ±ndan da ÅŸarampole devrildi.Â TIR, ters dÃ¶nerken sÃ¼rÃ¼cÃ¼ KayaÅŸ, vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.



Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine jandarma ve 112Â Acil SaÄŸlÄ±k ekipleriÂ geldi.Â SaÄŸlÄ±k ekibininÂ kontrol ettiÄŸi KayaÅŸ'Ä±n yara almadÄ±ÄŸÄ± belirlendi.Â TIR'Ä±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.