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13.06.2020 - 15:36 | | DHA

Hurdaya dönen TIR'dan burnu kanamadan çÄ±ktÄ±

Bolu'da, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nden Ã§Ä±kan TIR, karÅŸÄ± ÅŸeride geÃ§ip ÅŸarampole devrildi. Ters dÃ¶nen TIR'dan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ yara almadan Ã§Ä±ktÄ±.Â

Hurdaya dönen TIR'dan burnu kanamadan çÄ±ktÄ±

Kaza, sabah saatlerinde D-100Â Karayolu'nunÂ YumrukayaÂ kÃ¶yÃ¼ mevkisinde meydana geldi. Ä°stanbul yÃ¶nÃ¼ne giden AlbulkadirÂ KayaÅŸ idaresindeki 41 U 6711 plakalÄ±Â taÅŸ yÃ¼klÃ¼Â TIR,Â sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucuÂ karÅŸÄ± ÅŸeride geÃ§ip, bariyerlere Ã§arptÄ±.

ArdÄ±ndan da ÅŸarampole devrildi.Â TIR, ters dÃ¶nerken sÃ¼rÃ¼cÃ¼ KayaÅŸ, vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine jandarma ve 112Â Acil SaÄŸlÄ±k ekipleriÂ geldi.Â SaÄŸlÄ±k ekibininÂ kontrol ettiÄŸi KayaÅŸ'Ä±n yara almadÄ±ÄŸÄ± belirlendi.Â TIR'Ä±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Porno film stüdyolarÄ±na baskÄ±n!Ukrayna'nÄ±n Nikolayev kentinde polis, porno stüdyolarÄ±na düzenlediÄŸi baskÄ±nda çok sayÄ±da kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±. Stüdyonun onlarca genç kadÄ±nÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve ayda 935 bin dolar gelir elde ettiÄŸi ifade edildi.
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