Husumetliler birbirine girdi: Bir kiÅŸi aranÄ±yor

Olay, saat 00.40 sÄ±ralarÄ±ndaÂ Â DerekÃ¶y Yunus MezrasÄ±'ndaÂ meydana geldi.Â Ä°ddiaya gÃ¶re daha Ã¶nceden aralarÄ±nda husumet bulunan Mustafa G. ve Mutlu T., belirlenemeyen nedenle telefonda tartÄ±ÅŸtÄ±.Â Taraflar, Yunus MezrasÄ±'nda buluÅŸmak iÃ§in randevulaÅŸÄ±p, telefonu kapattÄ±. Mutlu T., arkadaÅŸÄ± BÃ¼lent T. ve Levent A.'yÄ± da yanÄ±na alÄ±p buluÅŸma noktasÄ±na gitti. Mustafa G. ve Mutlu T. burada da tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼yÃ¼p kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi sonucu Mustafa G., tabancayla Mutlu T. ve BÃ¼lent T.'nin Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§tÄ±. Tabancadan Ã§Ä±kan mermilerden 3'Ã¼ BÃ¼lent T.'nin, 1'i de Mutlu T.'nin vÃ¼cuduna isabet etti. Ä°ki kiÅŸi kanlar iÃ§inde yere yaÄŸÄ±lÄ±rken saldÄ±rgan Mustafa G. de olay yerinden hÄ±zla uzaklaÅŸtÄ±. Levent A. da yaralÄ± arkadaÅŸlarÄ± Mutlu T.ve BÃ¼lent T.'yi otomobille Karaman EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma HastanesineÂ getirdi.Â

Hastanede ameliyata alÄ±nan yaralÄ±larÄ±n hayati tehlikesinin devam ettiÄŸi belirtildi. Jandarma ÅŸÃ¼pheli Mustafa G.'nin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Â