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05.07.2020 - 10:49 | | DHA

Husumetlisini 5 bıçak darbesiyle ağır yaralayan kişi tutuklandı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Edirne’nin Keşan ilçesinde, husumetlisi olduğu öne sürülen A.T.’yi kavga sırasında 5 bıçak darbesiyle ağır yaralayan O.C.K., mahkemece tutuklandı.

Husumetlisini 5 bıçak darbesiyle ağır yaralayan kişi tutuklandı!

Olay, dün Keşan- Enez yolunda meydana geldi. A.T., şehir merkezi yönüne yürüdüğü sırada, mezarlık önünde husumetli olduğu iddia edilen O.C.K. ile karşılaştı. İkili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. O.C.K., cebinden çıkardığı bıçağı A.T.’nin göğsü ile karnına sapladı. A.T., toplam 5 bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı. O.C.K. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan A.T., hayati tehlikesi nedeniyle ilk müdahalesinin ardından Edirne’deki Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. O.C.K. ise bir süre sonra Keşan Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.C.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

 

 

 

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