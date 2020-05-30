Hutbe kısa sürdü çıkış en geriden

Milliyet Gazetesi olarak, dün cuma namazına açılan Sultanahmet Camii’nde önlemleri izledik. Camiye sadece Ayasofya’ya bakan ana kapıdan girildi. Diğer kapılardan girmeye çalışmamıza izin verilmezken, ana kapıdan girişler ise saat 12.00 gibi başladı. Caminin girişinde kapıda bekleyen görevliler sırayla herkesin maske takıp takmadığını kontrol etti. Maske ve seccademizin olmadığını gören görevliler tek kullanımlık 1 metrelik seccade ve maske verdi. Camiye girdikten sonra dikkat çeken yerlerden biri de avluda yer alan abdest alma yerleriydi. Önlemler bu bölümler kapalı olduğu için abdesti evlerinde alamayanlar çareyi, getirdikleri 1 litrelik su şişesi abdest almakta buldu. Avluda da hasırlar seriliydi.

Uyarı panoları

İçeride her 20 metrede ‘Sosyal mesafeyi koruyun’ uyarı panoları bizi karşıladı. Ayrıca caminin içinde sosyal mesafeyi belirtmek için sarı çizgiler çizilmiş. Çizgilerin sağında, solunda, önünde ve arkasındaki vatandaşlar arasında en az 1.5 metre mesafe bulunuyor. Cuma namazı kılınmadan önce okunan hutbenin kısa sürmesi dikkatimizi çekti. Hutbeyi okuyan imam, namazdan hemen sonra camiden çıkış yapılacağını, sünnetlerin ise evde kılınmasının gerektiğini belirtti. İmam, çıkış için de en gerideki saftan başlanarak kimseye yaklaşmadan çıkış talimatı verdi. Namazın bitişiyle kapıya yığılmalar yaşanmadı. Mutlu olan vatandaşlar ise “En çok maske nefes alıp vermede zorluyor” diyor.

Halı saha, stat, pazar yeri, otopark

İstanbul’da camilerin yanı sıra otopark, stad, halı saha, semt pazarlarında sosyal mesafeye uygun cuma namazı kılındı.

Çamlıca Camii’nde maske ve sosyal mesafe kurallarına göre namazını kılan vatandaşlar evlerinden getirdikleri seccadeleri kullandı.

Fatih Camii’nde ise vatandaşlar kademeli olarak içeriye alındı. İçeriye girmek için bekleyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Camiye gitmeyen bazı vatandaşlar ise Haliç Kongre Merkezi’nin otoparkında namazlarını kıldı.

Maltepe’de iki statta toplanan birçok kişi, sosyal mesafe kurallarına uyarak namaz kıldı.