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08.05.2020 - 19:54 | | AA

Hz. Hatice Vakfı ve İçişleri Bakanlığı , Anneler Gününde “Asırlık Çınarları” unutmadı

Vakıf ve Bakanlığın katkılarıyla 81 ilde hayatlarını sürdüren 100 yaş ve üstü 5 bin 529 anne için, Sakarya'da "Cennet Anneleri" ismiyle bir hatıra ormanı oluşturulacak

Hz. Hatice Vakfı ve İçişleri Bakanlığı , Anneler Gününde “Asırlık Çınarları” unutmadı

Ayrıca, bu yaş grubundaki annelere 10 Mayıs’a özel hazırlanmış hediyeler Vefa Sosyal Destek Grupları, kaymakamlar ve valililer tarafından bizzat verilecek

Hz. Hatice Vakfı ve İçişleri Bakanlığı “Anneler Gününde” 100 ve üstü yaşlardaki anneleri unutmayarak ortaklaşa bir projeyi hayat geçirdi. Vakıf ve Bakanlığın katkılarıyla 81 ilde hayatlarını sürdüren 100 yaş ve üstü 5 bin 529 anne için Sakarya'da "Cennet Anneleri" ismiyle bir hatıra ormanı oluşturulacak. Ayrıca bu yaş grubundaki annelere 10 Mayıs’a özel hazırlanmış özel hediyeler vefa sosyal destek grupları, kaymakamlar ve valililer tarafından bizzat verilecek.

Proje kapsamında, yaşlarından dolayı "asırlık çınar" olarak nitelendirilen yaşlı anneler için Sakarya'da "Cennet Anneleri" ismiyle bir hatıra ormanı oluşturulacak. İl ve ilçelerdede vefa sosyal destek grupları ve kaymakamlar, 10 Mayıs pazar günü bu yaş grubundaki yaşlıları ziyaret edecek. Ziyaretlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendi kaleme aldığı hatıra ormanı sertifikaları da verilecek.

”Bizlerin en değerli varlığı, siz annelerimizsiniz"

Sertifikalarda, "Dünyamız bugün büyük bir salgın hastalıkla mücadele ediyor. Siz değerli annelerimiz belki de ilk kez alıştığınız ve hak ettiğiniz kalabalık ziyaretlerden uzaksınız. Bilmenizi isteriz ki bir asırlık tecrübeniz ve bilgeliğinizin ışığında bizlerin en değerli varlığı, siz annelerimizsiniz. 'Cennet annelerin ayakları altındadır.' Bu belge, devletimizin siz annelerimize minnetinin karşılığı olarak Sakarya ilinde 'Cennet Anneleri' ormanında adınıza dikilen ağacın hatırasıdır. Ellerinizden sevgi ve muhabbetle öpüyorum." ifadeleri yer alacak.

Büyüklere ziyaretler sosyal mesafe ve maske kullanımı kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilecek. Ayrıca, sertifikaları yanı sıra “Anneler Gününe” özel hazırlanmış hediyeler de verilecek.

Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
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