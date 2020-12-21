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21.12.2020 - 17:18 | | DHA

Hz. Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen Ferdi Kale, gözaltına alındı

Mersin'de Hz. Muhammed'e hakaret ettiği iddia edilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ferdi Kale, gözaltına alındı.

Hz. Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen Ferdi Kale, gözaltına alındı

Hz. Muhammed'e hakaret içeren sözlerinin bulunduğu görüntüsü, sosyal medyada paylaşılan Ferdi Kale, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde bugün açıklama yaparak, görüntülerin 2017 yılına ait olduğunu ve montajlandığını iddia etti. Basın açıklamasının ardından dışarı çıkan Kale, kapı önünde kendisini bekleyen polis tarafından gözaltına alındı. Ferdi Kale, ifadesi için savcılığa götürüldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ise dün yaptığı açıklamada, görüntünün Ferdi Kale tarafından 2017 yılında paylaşıldığını, o dönem adli işlem yapıldığını belirtmişti.

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