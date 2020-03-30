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30.03.2020 - 22:13 |

I want to know what to love is şarkısını kim söylüyor? Kim Milyoner Olmak İster

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yepyeni bir bölümle daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bugün oldukça heyecanlı geçen yarışmada yine çarpıcı bir soru merak konusu oldu. Peki I want to know what to love is şarkısını kim söylüyor

I want to know what to love is şarkısını kim söylüyor? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

I want to know what to love is şarkısını kim söylüyor

Foreigner


 

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