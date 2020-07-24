İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Aklım İstanbul'da ne yapayım

CHP'nin hafta sonu gerçekleşecek 37'nci Olağan Kurultayı için Ankara'ya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı ziyaret etti. İmamoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, daha önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da ziyaret ettiğini belirterek, bu sefer hem Fethi Yaşar'ı hem de Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i ziyaret edeceğini söyledi. İmamoğlu, Başkan Yaşar'ın kendi bölgesinde kıymetli izler bırakmış bir belediye başkanı olduğunu belirterek, "Kendisini keyifle ve ders alarak izleyen birisiyim. Türkiye'nin iyi yöneticilere çok ihtiyacı var. Çünkü kendi bölgesinde huzuru ortaya koyan, paylaşmayı birleşmeyi buluşmayı sağlayan her yerel yönetici Türkiye'nin huzuru birlik ve beraberliği için çok kıymetli bir unsurdur. Bence Türkiye'de çok değerli bir örnek aranıyorsa bu örneklerden birisi Fethi Yaşar'dır" dedi.

'AKLIM İSTANBUL'DA NE YAPAYIM'

İmamoğlu konuşmasının devamında "İstanbul'un göbeğinde, kalbinde böylesi güzel hizmetler yapan başkanımıza hem ömründe hem mesleğinde başarılar diliyorum" demesi üzerine Ankara'da olduğu hatırlatıldı. Bunun üzerine İmamoğlu, "İstanbul'un göbeği mi dedim? Aklım İstanbul'da ne yapayım. Ha Ankara ha İstanbul" diyerek cevap verdi.

'İSTANBUL HALKINA KALICI HİZMETLER VERECEĞİNE İNANIYORUM'

Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar ise son seçimlerden sonra hem dünyanın hem Türkiye’nin gözünün İstanbul'da olduğunu vurguladı. İmamoğlu'nun kendisi gibi metropol belediye başkanlığından ve ticari hayattan geldiğini anımsatan Yaşar, "Ticari hayattan gelmemiz belki yerel yönetimlerde bize katkı yapıyor bunu gördüm. Belediyecilik yatırımı olan şirket gibi. Siz doğru kararlar verirseniz kaynaklar da o şekilde verimli kullanılır. İstanbul'da bütün engellemelere rağmen Sayın İmamoğlu'nun büyük bir başarı elde edeceğine, İstanbul halkına kalıcı hizmetler vereceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Yaşar, İmamoğlu'na Ressam Mustafa Ayaz imzalı bir tablo hediye etti. İmamoğlu ise Yaşar'a 'Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk’ eserini takdim etti.

DAVETİYE GELDİ, KEŞKE TELEFONLA DA ARASALARDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i ziyaret etti. Görüşmenin ardından İmamoğlu ve Taşdelen gazetecilere açıklamada bulundu. İmamoğlu, Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'e, babasını kaybetmesi nedeniyle taziyelerini ilettiğini ifade etti. Bir gazetecinin "Ayasofya ile ilgili değerlendirmeniz olacak mı?" sorusu üzerine İmamoğlu, Ayasofya konusu ile ilgili kendisine Salı gününden bu yana davetiye gelip gelmediğinin sorulduğunu hatırlatarak, "Böyle bir husus bizim gündemimizde çok konuşulsun istemiyorum. Polemik konusu yaratılmak isteniyor. Dün öğlen üstü davetiye özel kaleme kargoyla ulaştı. Keşke telefonla da arasalardı. Ama Ankara'dayız kurultaydayız. Bu süreç bir polemik konusu haline getirilmek istense de biz o tarafında değiliz" dedi.

'AYASOFYA CAMİİ İÇİN HAYIRLI OLSUN'

Hafta başında Ankara'da olduğunu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile beraber Adalar'ın sorununu bir arada çözdüklerini ve güzel şeylerin de olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız telefonla katıldı. Çözüme katkı sundu. Biz iş üretmek çözüm üretmekten yanayız. Kurultay için Ankara'dayız. Cumayı Hacıbayram'da kılacağız. Hacı Bayram-ı Veli, İstanbul ile de bağlantısı olan bir kıymetimiz. Fatih Sultan Mehmet'in babasına, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedeceğini müjdelediği söylenir. Yine Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurmadan önce gidip, dua ettiği ve namaz kıldığı bir yerdir. İnanca, ibadethanelere bu maneviyatla bakmak lazım. Ben öyle bakıyorum. Bir protokol gerektirmez. Başka zaman da gideriz. Geçmişte Ayasofya Camii'ne ben gittim. Bunu bir başkasının bilmesine gerek de yok. Yarın yine gideriz. İşin maneviyat yönü samimiyet gerektirir. Bu samimiyet topluma daha doğru bir mesaj ulaştırır. Ayasofya Camii için de hayırlısı olsun diyelim" ifadelerini kullandı.