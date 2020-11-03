İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs sonuçlarıyla ilgili açıklama geldi!

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı araştırılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği burs başvuruları sona erdi. Öğrencilerin gözleri burs sonuçlarına çevrildi. Peki İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2020?

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?

İBB burs başvuruları tamamlandı. İBB burs sonuçlarının Kasım ayında açıklanması bekleniyor.

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AÇIKLAMA GELDİ!

İBB Genç Üniversiteli sayfasında şu açıklama yer aldı;

"Genç Üniversiteli eğitim desteğimiz için başvurularımız sona erdi.

Tüm başvuruların titizlikle inceleneceğinden ve adaletli bir biçimde değerlendirileceğinden hiç şüpheniz olmasın.

Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrencilerin listesini Kasım ayı içinde günü ilan edeceğiz.

Gönül isterdi ki, talebi olan tüm başvuru sahiplerine desteğimizi ulaştırabilelim. Dilerim gelecekte bu da mümkün olur.

Bizlere güvendiğiniz için teşekkür eder, hepinize başarılar dilerim.

Ekrem İMAMOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı"

İBB BURS BAŞVURUSU SONUÇLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA İÇİN TIKLAYINIZ!