İBB itfaiye eri alımı sonuçları 2021! İBB itfaiye alımı sonuçları belli oldu!

İBB itfaiye eri alımı sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adayların heyecanla beklediği İBB itfaiye eri alımı sınav sonuçları açıklandı. İBB konu ile ilgili duyuru yaptı. Peki İBB itfaiye eri alımı sonuçları 2021 nasıl öğrenilir?

İBB'den şu açıklama geldi;

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün, boş bulunan kadrolara yönelik olarak Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin sınav hükümlerine göre düzenlediği İtfaiye Eri Yazılı ve Uygulama Sınavı sonuçlandı. Yazılı sınav ve uygulama sınavında başarılı olanlar ile sınavı yedek olarak kazanan adayların listesi açıklandı.2020 KPSS (B) sınavından en az 60 puan alan adaylar arasından belirtilen genel ve özel şartları taşıyanlar puanına göre sıralandı. KPSS puanlarına göre 1007 aday belirlendi.İtfaiye Eri kadrolarına (ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyi) yönelik olarak 27/12/2020 – 3/1/2021 tarihleri arasında e-Devlet Kapısı (https://www.turkiye.gov.tr/) üzerinden elektronik ortamda ön başvuru alındı. KPSS puanlarına göre yapılan sıralama sonrasında yazılı bölümü için 25/1/2021 tarihinde ve uygulamalı bölümü için 26/1/2021 – 12/2/2021 tarihleri arasında adaylar sınava alındı.Yazılı ve uygulama sınavı; 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapıldı.Sınavda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 210 aday başarılı olarak itfaiye eri olmaya hak kazandı.

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