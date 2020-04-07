07.04.2020 - 10:52 | | DHA
Son dakika: İBB'den corona virüs açıklaması! 'Dağıtılacak maske kalmadı'
Son dakika haberlere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri, 3 günde yaklaşık 180 bin maske dağıttıklarını, ellerinde dağıtacak maske olmadığını söyledi.
Yetkililer ellerinde bulunan maskelerin de ilgili İBB saha personeline yetecek kadar olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Yapımına başlandıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantısının ardından yaptığı açıklamada koronavirüs salgınıyla İstanbul’a iki yeni salgın hastanesi yapılacağını söyledi. Yapılacak hastanelerden biri olan Sancaktepe’de çalışmalar başladı.