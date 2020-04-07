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07.04.2020 - 10:52 | | DHA

Son dakika: İBB'den corona virüs açıklaması! 'Dağıtılacak maske kalmadı'

Son dakika haberlere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri, 3 günde yaklaşık 180 bin maske dağıttıklarını, ellerinde dağıtacak maske olmadığını söyledi.

Son dakika: İBB'den corona virüs açıklaması! 'Dağıtılacak maske kalmadı'

Yetkililer ellerinde bulunan maskelerin de ilgili İBB saha personeline yetecek kadar olduğunu belirtti.

 

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