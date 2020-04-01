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01.04.2020 - 20:21 | | AA

İBB'nin 90 personelinin corona virüs testi pozitif çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 90 personelinin yeni tip corona virüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

İBB'nin 90 personelinin corona virüs testi pozitif çıktı

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "85 bin personeli olan İBB, bağlı kuruluşları ve iştirak şirketlerinde, toplam 90 personelimiz Kovid-19 pozitif çıkmıştır. İETT, İSKİ ve İGDAŞ'ın da aralarında olduğu 13 şirketimizde vaka sayısı 64, İBB'de ise 26'dır." ifadelerini kullandı.

Ongun, test sonucu pozitif çıkan çalışanlarının tedavisinin sürdüğünü aktararak, tedavileri devam eden personele şifa diledi.

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