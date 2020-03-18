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18.03.2020 - 10:53 | | DHA

İbrahim Kalın, Çanakkale şehitlerini 'İnce Osman' ile andı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Çanakkale şehitlerine ithafen seslendirmiş olduğu Çanakkale ağıdı 'İnce Osman'ı Twitter hesabından paylaştı.

İbrahim Kalın, Çanakkale şehitlerini 'İnce Osman' ile andı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabı Twitter'dan, 2 yıl önce seslendirdiği Çanakkale ağıdı 'İnce Osman'ı tekrar paylaştı. Kalın, Erol Parlak'ın bestelediği, Erkam Bülbül'ün yönetmenliğini yaptığı 5 dakika 30 saniye süren klibi, "Çanakkale geçilmez' diyerek tarih yazan şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Onlar o gün toprağa düşmeseydi, biz bugün burada ayakta duramazdık. Bu imtihan günlerini de atlatacağız. Ağıdı bir niyâz olarak kabul buyrun" notu ile paylaştı.

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