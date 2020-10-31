İbrahim Kalın koronavirüse yakalandı: "Tedavide son aşamaya geldim"

Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hafif semptomlarla geçirdiğim koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldim. Şu anda gayet iyiyim hamdolsun. Arayan, soran, mesaj gönderen, dua eden herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.