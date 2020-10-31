MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İbrahim Kalın koronavirüse yakalandı: "Tedavide son aşamaya geldim"
ABONE OL
31.10.2020 - 18:17 | | AA

İbrahim Kalın koronavirüse yakalandı: "Tedavide son aşamaya geldim"

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, hafif semptomlarla geçirdiği koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde son aşamaya geldiğini duyurdu.

İbrahim Kalın koronavirüse yakalandı: "Tedavide son aşamaya geldim"

Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hafif semptomlarla geçirdiğim koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldim. Şu anda gayet iyiyim hamdolsun. Arayan, soran, mesaj gönderen, dua eden herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika: Süleyman Soylu, eşi ve kızı korona virüse yakalandı

İbrahim Kalın koronavirüse yakalandı: Tedavide son aşamaya geldim

"Bunlar daha büyük depremlerin ayak sesleri"Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi Geometrik Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, 'Akdeniz'de deniz taban basıncı değişimi' adlı bilimsel çalışmasıyla 2018'den itibaren yer kabuğundaki değişimlerin artan depremlerle orantılı olduğunu gözlemlediklerini ifade etti. Kutoğlu, "Yer kabuğunu oluşturan dinamik süreçler hızlanmış durumda. Bunlar daha büyük depremlerin ayak sesleri" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süleyman Soylu korona mı oldu? Süleyman Soylu'dan korona açıklaması

Süleyman Soylu korona mı oldu? Süleyman Soylu'dan korona açıklaması

SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

Son dakika: Bakan Koca 'bir günde arttı' dedi ve son durumu açıkladı

Son dakika: Bakan Koca 'bir günde arttı' dedi ve son durumu açıkladı

Sıradaki Haber