MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İbrahim Kalın paylaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunlarıyla bir araya geldi
ABONE OL
22.04.2020 - 21:54 |

İbrahim Kalın paylaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunlarıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi torunlarıyla bir araya geldi.

İbrahim Kalın paylaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunlarıyla bir araya geldi

Çalışmalarını Huber Köşkü'nde sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunlarıyla bir araya geldi. Erdoğan'ın fotoğrafını Cumhurbaşkanlğı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından paylaştı.

İbrahim Kalın paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunlarıyla bir araya geldi

 

Corona virüsü 5 dakikada test edecekİzmir'de yerli bir firma, daha hızlı ve hassas sonuç veren yeni tip corona virüs (Covid-19) tanı kiti geliştirdi ve TÜBİTAK'tan destek aldı. Menderes ilçesinde bulunan İTOB organize sanayi bölgesinde 25 yıldır faaliyet gösteren ve tanı kitleri geliştiren firma, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'a karşı yeni nesil bir test geliştirmek için çalışmalara başladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

350 Nerenin Telefon Kodu? +350 Hangi Ülkeye Ait?

350 Nerenin Telefon Kodu? +350 Hangi Ülkeye Ait?

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

220 Nerenin Telefon Kodu? +220 Hangi Ülkeye Ait?

220 Nerenin Telefon Kodu? +220 Hangi Ülkeye Ait?

Sıradaki Haber