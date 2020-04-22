22.04.2020 - 21:54 |
İbrahim Kalın paylaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunlarıyla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi torunlarıyla bir araya geldi.
Çalışmalarını Huber Köşkü'nde sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunlarıyla bir araya geldi. Erdoğan'ın fotoğrafını Cumhurbaşkanlğı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından paylaştı.
Corona virüsü 5 dakikada test edecekİzmir'de yerli bir firma, daha hızlı ve hassas sonuç veren yeni tip corona virüs (Covid-19) tanı kiti geliştirdi ve TÜBİTAK'tan destek aldı. Menderes ilçesinde bulunan İTOB organize sanayi bölgesinde 25 yıldır faaliyet gösteren ve tanı kitleri geliştiren firma, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'a karşı yeni nesil bir test geliştirmek için çalışmalara başladı.