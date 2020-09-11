11.09.2020 - 10:04 |
İbrahim Kalın'dan Macron'a fotoğraflı yanıt!
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Bizim sorunumuz Erdoğan'la" sözlerine bir tepki de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın, Erdoğan'ın Macron'un omzuna elini koyduğu bir fotoğrafı paylaştı.
İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hakkında "Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" diyen ve bu sözleri tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a meşhur fotoğrafla cevap verdi.
TEK CÜMLELİK YORUM
Sözcü Kalın fotoğrafı paylaşımına şu notu da yazdı: "Sözü uzatıp kendimizi yormayalım."
İbrahim Kalın'ın paylaştığı bu fotoğraf ise geçtiğimiz yaz Japonya'da düzenlenen G-20 zirvesinde çekilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, o fotoğrafın çekildiği anda Macron'a Kıbrıs meselesiyle ilgili "Kıbrıs meselesinde sen bir defa konuşamazsın. Senin Kıbrıs'la yakından uzaktan alakan yok. Burada ben konuşurum, Yunanistan konuşur, İngiltere konuşur, AB konuşur ama sen konuşamazsın" ifadelerini kullanmıştı.