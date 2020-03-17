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17.03.2020 - 12:05 | | İHA

İç çamaşırında uyuşturucuyla yakalandı!

Antalya'da park halinde bulunan şüpheli araçta ekiplerin yaptığı aramada 2 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet fişek, kurusıkı tabanca ve uyuşturucu bulundu. Araçtaki şahsın üst aramasında ise iç çamaşırının lastikli kısmında 0,26 gram olan esrar maddesi ele geçirildi.

İç çamaşırında uyuşturucuyla yakalandı!

Antalya'nın Manavgat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Oymapınar Caddesi üzerinde park halinde bulunan şüpheli araç içinde ekiplerin yaptığı aramada 2 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet fişek, kurusıkı tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar esnasında Mimar Sinan Mahallesi Oymapınar Caddesi üzerinde park halinde bulunan durumundan şüphelenilen araç içerisinde yapılan aramada; bir adet uyuşturucu madde içmekte kullanılan cam aparat, şoför koltuğu güneşlik kısmında zulalanmış şekilde 0,41 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi, aracın sağ arka yolcu paspası üzerinde 2 adet ruhsatsız tüfek ve 7 adet fişek, aracın sağ arka yolcu paspası üzerinde 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, aracın sağ arka yolcu paspası üzerinde kutu içerisinde 25 adet 9x19 mm çapında fişek ele geçirildi.

Araçtaki şahsın üst aramasında ise iç çamaşırının lastikli kısmında 0,26 gram olan esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli B.D. hakkında ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak/Bulundurmak’, 6136 SKM suçlarından adli işlem yapıldı.

 

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Okulların kapalı kalma süresi uzayabilirSağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, virüsün yayılımını durdurmak için planlanan önlemlerin basamak basamak hayata geçirildiğini aktardı. Prof. Dr. Kara, okulların kapalı kalma süresinin, durumun seyrine göre değişebileceğini ifade ederek, "Bugün için net bir şey söylemek mümkün değil. Önümüzdeki günlerde ülkemizdeki durumun nasıl seyredeceğine, ülkemizde görebileceğimiz vakaların, içeriden yayılan vakalar mı, yoksa dışarıdan gelen vakalar mı olacağına bağlı olarak bu süre uzayabilir; ama kısalmasını beklemiyorum ben" açıklamasını yaptı.
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