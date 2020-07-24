İç çamaşırından uyuşturucu çıktı! Uçağa binmek isterken yakalandı

Van'dan İstanbul'a gitmek üzere havalimanına gelen D.U., giriş kontrol noktasından geçişi sırasında şüpheli hareketleri nedeniyle Van Emniyet Müdürlüğü Ferit Melen Havalimanı Şubesi ekipleri tarafından durduruldu. D.U.'nün yapılan üst aramasında, iç çamaşırının kasık bölgesine gizlenmiş vaziyette 123 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan D.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.