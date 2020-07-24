24.07.2020 - 10:53 | | DHA
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı! Uçağa binmek isterken yakalandı
Van’dan İstanbul'a gitmek için havalimanına gelen ve iç çamaşırının içerisine gizlediği uyuşturucuyla uçağa binmek isteyen 1 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Van'dan İstanbul'a gitmek üzere havalimanına gelen D.U., giriş kontrol noktasından geçişi sırasında şüpheli hareketleri nedeniyle Van Emniyet Müdürlüğü Ferit Melen Havalimanı Şubesi ekipleri tarafından durduruldu. D.U.'nün yapılan üst aramasında, iç çamaşırının kasık bölgesine gizlenmiş vaziyette 123 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan D.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Binali Yıldırım'dan Ayasofya yorumuEski TBMM Başkanı, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Ümraniye Millet Bahçesi'nde gençlerle buluşarak sabah yürüyüşü yaptı. Yıldırım, "Bugün Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması bütün halkımız için ve bütün İslam alemi için önemli bir karardır" dedi.