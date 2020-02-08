MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İçerisinde 5 bin TL’lik makyaj malzemesi bulunan çantayı çaldı
ABONE OL
08.02.2020 - 15:59 | | İHA

İçerisinde 5 bin TL’lik makyaj malzemesi bulunan çantayı çaldı

Denizli’de yolculuğuna çıkmak için hazırlık yapan ve eşyalarını dışarı taşıyan genç kadının aracına yerleştirmek için istinat duvarının üstüne koyduğu makyaj çantası kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Çalınan çantanın içerisinde yaklaşık 5 bin TL’lik makyaj malzemesi bulunduğu öğrenildi.

İçerisinde 5 bin TL’lik makyaj malzemesi bulunan çantayı çaldı

Olay, Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi’nde hafta içi meydana geldi. İzmir’e gitmek için sabah erken saatlerde eşyalarını dışarı taşımaya başlayan H.K., isimli genç kadın içerisinde yaklaşık 5 bin TL’lik makyaj malzemesi bulunan çantayı aracına yerleştirmek için oturduğu binanın istinat duvarının üstüne koydu.

Valizlerini araca yerleştirdikten sonra geri gelen H.K., makyaj çantasının koyduğu yerde olmadığını görünce bir süre çantayı aradı. Daha sonra binanın güvenlik kameralarına bakan H.K., çantasının tanımadığı bir şahıs tarafından duvarın üstünden alındığı gördü. Güvenlik kameralarının kayıt ettiği hırsızlık olayında, kaldırımda yürüyen ve orta yaşlarda olduğu tahmin edilen bir şahıs duvarın üstündeki çantayı görüp önce eli ile dokunup sonra yürümeye devam ediyor. Birkaç saniye sonra tekrar geri gelen şahıs ardından çantayı alarak olay yerinden ayrılıyor.

H.K., isimli kadının olayın ardından polise giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

Tayland'da asker AVM'de ateş açtıTaylandlı bir asker, ülkenin kuzeydoğusunda kalabalığa ateş açarak çok sayıda insanı öldürdü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şaziye İvegin Üner kimdir, kaç yaşında? Şaziye İvegin Üner biyografisi

Şaziye İvegin Üner kimdir, kaç yaşında? Şaziye İvegin Üner biyografisi

Personeli en mutlu şirketler açıklandı

Personeli en mutlu şirketler açıklandı

Milyonlarca kişiye ödenecek! 4 bin 100 lira...

Milyonlarca kişiye ödenecek! 4 bin 100 lira...

Suriye sınırında insanlık dramı

Suriye sınırında insanlık dramı

Sıradaki Haber