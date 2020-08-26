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26.08.2020 - 01:40 | | AA

İçişleri Bakanı Soylu hakkında küfür içerikli paylaşımda bulunan kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik, sosyal medyada küfür içerikli paylaşımda bulunan kişi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Soylu hakkında küfür içerikli paylaşımda bulunan kişi gözaltına alındı

Sosyal medya hesabından Bakan Soylu hakkında küfür içerikli paylaşımda bulunduğu tespit edilen Almanya doğumlu H.B. (46), Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat birimlerinin ortak çalışmaları sonucu tespit edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalanan kişi hakkında cumhuriyet savcılığınca soruşturma başlatıldı.

3 Bakan Giresun'da! İncelemelerde bulundularİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu.
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