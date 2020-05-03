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03.05.2020 - 10:27 | | AA

İçişleri Bakanı Soylu ile telefonla görüntülü konuşan kadının duygu dolu anı

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın evinde ziyaret ettiği 68 yaşındaki Hayriye Öztepe, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonla görüntülü görüşürken, duygulu anlar yaşadı.

İçişleri Bakanı Soylu ile telefonla görüntülü konuşan kadının duygu dolu anı

Ayhan ve Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Akdeğirmen Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hayriye Öztepe'yi evinde ziyaret etti.

Öztepe'nin isteği üzerine Ayhan, kadını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüntülü konuşturdu.

Vali Ayhan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, Hayriye Öztepe, Bakan Soylu'yu telefonda görünce "Yavrum ölürüm, ölürüm senin için." diyerek sevgisini dile getirdi.

"Ölürsem tabutumun altına gir." diyen Öztepe'nin bu isteğine Soylu, "Allah gecinden versin, başımın üzerine." diye yanıt verdi.

Öztepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için dua ettiğini belirterek, "Sen aslan parçasısın, yiğitler yiğidi, koç yiğitsin." diye konuştu.

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