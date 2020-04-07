İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüsten 1 polis hayatını kaybetti

TV100’de canlı yayına katılan Soylu, güvenlik güçlerinden de koronavirüse yakalanan personelin olduğunu ama rakam vermek istemediğini belirterek, “Sadece polis teşkilatımızda bir tek kaybımız var. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine sabır diliyorum. Onun dışında bir kaybımız şu anda yok” dedi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlandırmalara uymayanlara verilen cezalara değinen Soylu, şunları kaydetti:

“Bu kararları alırken iki hukuki dayanağımız var. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu. Umumi Hıfzıssıhha Kanununa uymazsanız TCK’nin 195’ine göre de ayrı bir cezayla karşı karşıya kalırsınız. Bu da 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası yatma unsuruyla karşı karşıya kalmış olursunuz. 65 yaş üzeri 6 bin 131 kişiye idari, 149 kişiye de adli işlem yapıldı. 20 yaş altına ise 3 bin 102 kişiye idari, 102 kişiye de adli işlem gerçekleştirildi. Sosyal mesafe kuralına uymayan 181 kişiye ceza kesildi.”