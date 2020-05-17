17.05.2020 - 14:04 | | AA
Bakan Soylu sahiplendiği sokak köpeklerinin fotoğraflarını paylaştı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sahiplendiği sokak köpekleri "Bulut" ve "Duman"la çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
Büyükçekmece’de 2 çocuk annesi kadın 6. kattaki dairesinden kendisini yakarak aşağı attıİstanbul Büyükçekmece’de psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen bir kadın, bulunduğu binanın 6 katından aşağıya atladı. Polis, yanarak düştüğü yerde hayatını kaybeden kadının, intihar ettiği üzerinde duruyor.