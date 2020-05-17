Bakan Soylu sahiplendiği sokak köpeklerinin fotoğraflarını paylaştı

Soylu, konutunun bahçesinde, sahiplendiği iki sokak köpeğiyle çektirdiği fotoğrafları, "Sizi Bulut ve Duman'la tanıştırayım" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

Soylu'nun paylaşımı, takipçileri tarafından kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.