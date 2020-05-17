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17.05.2020 - 14:04 | | AA

Bakan Soylu sahiplendiği sokak köpeklerinin fotoğraflarını paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sahiplendiği sokak köpekleri "Bulut" ve "Duman"la çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Soylu sahiplendiği sokak köpeklerinin fotoğraflarını paylaştı

Soylu, konutunun bahçesinde, sahiplendiği iki sokak köpeğiyle  çektirdiği fotoğrafları, "Sizi Bulut ve Duman'la tanıştırayım" notuyla Instagram  hesabından paylaştı.

Bakan Soylu sahiplendiği sokak köpeklerinin fotoğraflarını paylaştı

Soylu'nun paylaşımı, takipçileri tarafından kısa sürede çok sayıda  beğeni aldı.

 

 

 

 

 

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