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07.06.2020 - 18:33 | | AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib'deki briket evleri inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'nin İdlib kentinde, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçan siviller için yapılan briket evlerde incelemede bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib'deki briket evleri inceledi

 

Soylu, Hatay'da katıldığı İdlib İnsani Yardım Toplantısı'nın ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan İdlib'e gitti.

AFAD öncülüğünde, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçan siviller için burada yapılan briket evleri inceleyen Soylu, insani yardım çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bakan Soylu'ya Hatay Valisi Rahmi Doğan, Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz da eşlik etti.

İçişleri Bakanı Soylu'dan İdlib paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da düzenlenen İdlib İnsani Yardım Toplantısı'nın ardından bölgede yaptığı gözlemlerle ilgili paylaşımda bulundu.

Soylu, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Bugün sınırın öteki tarafında, İdlib'de bir dramı çıplak gözlerimle gördüm. Onlar da insan biz de insan. Liderimizin, ülkemizin, insanımızın yaptıklarını görünce. Allah'ım iyi ki bu asil, merhametli, vicdanlı milletimizin bir ferdiyim. Şükürler olsun."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlibdeki briket evleri inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlibdeki briket evleri inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlibdeki briket evleri inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlibdeki briket evleri inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlibdeki briket evleri inceledi

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