İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Van'dan son durumu açıkladı

Çığ bölgesindeki incelemelerinin ardından güzergahtaki Yukarı Narlıca Mahallesi'ne geçen Bakan Soylu, Bahçesaray'da iki çığ felaketinin yaşandığını anımsattı.

Olay yerinde incelemelerde bulunduğunu, durumu tespit ettiklerini aktaran Soylu, yaptıkları değerlendirmeler sonucu çığ riski nedeniyle bu akşam arama kurtarma çalışmalarını durdurmaya karar verdiklerini söyledi.

Soylu, yeni bir çığ tehlikesinin olabileceği konusunda değerlendirmenin yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çığ konusunda yetkin, Erzurum'dan arama kurtarma ekibimiz hem de Bitlis ve Muş'tan jandarma arama kurtarma timi intikal etti. Yarın sabah yine genel değerlendirme yapıldıktan sonra arama kurtarmaya başlanacak. Şu ana kadar hem Adli Tıpa intikal eden hem de bizim teyit ve tespit edebildiğimiz vefat eden sayımız toplam 29. Üç kişinin de olay yerinde olduğunu görgü tanıklarına istinaden değerlendiriyoruz. Görgü tanıkları, 3 kişinin olduğunu ve iş makinesinin altında kaldığını söylüyorlar."

"29 evladımız şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun." diyen Bakan Soylu, "Şu ana kadar isimli teyit edebildiğimiz, Adli Tıp Kurumuna ulaştığını düşündüğümüz çünkü çok sayı geçiyor, yolda olanlarla, hastanelerde olanlarla mükerrerlik söz konusu. Onun için Adli Tıptaki rakamı teyit ediyoruz hem de isimli olarak bizde olan rakamları teyit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yarın sabah arama kurtarma konusunda durum tespiti yapılacağını, riskler minimize edilerek gerekli adımların atılacağını belirten Soylu, dün gece ekiplerin sıfırın altında 25 derece olan soğuk havada çalışma yürüttüğünü vurguladı.

Bakan Soylu, açıklamasının ardından mahalleden ayrıldı.