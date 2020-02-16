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16.02.2020 - 12:32 | | İHA

İçişleri Bakanlığı: 37 ilde 450 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik 11-15 Şubat tarihleri arasında 37 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 450 şahsın gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı: 37 ilde 450 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik 11-15 Şubat tarihleri arasında 37 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 450 şahsın gözaltına alındığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yapılan aramalarda, çok sayıda Kalaşnikof uzun namlulu silah, tabanca, av tüfeği, fişek, şarjör, bol miktarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

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