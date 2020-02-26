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26.02.2020 - 19:07 | | AA

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, aralarında Diyarbakır'da nöbet tutan ailelerden birinin evladının da olduğu 4 teröristin ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Bakanlık daha sonra Hakkari'de bir teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütünden kaçarak teslim olmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı istihbarat ve terörle mücadele birimlerinin çalışmalarıyla, terör örgütü mensupları "Devrim Amed" kod adlı Hüseyin Akdoğan, "Çektari Çiyayi" kod adlı Mehmet Emin Alkan, "Hevijyan" kod adlı Halise Alptekin ve "Akif Kızıl" kod adlı Ömer Bağcı, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Mehmet Emin Alkan'ın ailesinin, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler arasında yer aldığı belirtildi.

SAYI 48'E YÜKSELDİ

İçişleri Bakanlığı, bir teröristin ikna yoluyla Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütünden kaçarak teslim olmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu, "Rojda Delila" kod adlı terörist Mukaddes Çiftçi, Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylece bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 48'e yükseldi.

 

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