18.02.2020 - 10:10 |
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edildiğini ve bu kapsamda Almanya uyruklu 1 YTS'nin de ülkesine sınır dışı edildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 1 Yabancı Terörist Savaşçı, ülkesine sınır dışı edildi" denildi.
Giysi kumbarasını akılalmaz yöntemle boşalttı! Çocuğunu içine attı...İstanbul Üsküdar'da bir kadın, ihtiyaç sahipleri için konulan Kullanılmış Giysi ve Ayakkabı Kumbarası'ndaki eşyaları çuvala doldurarak götürdü. Akılalmaz bir yöntem kullanan kadın, daracık kapaktan kumbaranın içine bir çocuk geçirdi. İçerideki çocuğun koyduğu eşyaları kadın kapaktan alarak çuvala yerleştirdi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.