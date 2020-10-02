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02.10.2020 - 16:15 |

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tunceli-Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi." denildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Yıldırım-4 Operasyonu kapsamında; Tunceli-Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor."

Evini bastıkları Seher'i yangın merdiveninde öldürdülerMersin'de bir sitenin 9'uncu katında oturan Seher Özkurt, evine gelen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kaçmaya çalışırken yangın merdiveninde tabancayla vurulan Özkurt yaşamını yitirdi. Saldırgan ve onu otomobille adrese getiren 3 kişi, kaçtıkları Adana'da yakalandı.
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