02.10.2020 - 16:15 |
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tunceli-Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi." denildi.
Evini bastıkları Seher'i yangın merdiveninde öldürdülerMersin'de bir sitenin 9'uncu katında oturan Seher Özkurt, evine gelen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kaçmaya çalışırken yangın merdiveninde tabancayla vurulan Özkurt yaşamını yitirdi. Saldırgan ve onu otomobille adrese getiren 3 kişi, kaçtıkları Adana'da yakalandı.