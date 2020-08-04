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04.08.2020 - 21:26 | | DHA

İçişleri Bakanlığı'nda, 'Güvenlik, İstihbarat ve Değerlendirme' toplantısı

İçişleri Bakanlığı, Bakan Süleyman Soylu başkanlığında Güvenlik, İstihbarat ve Değerlendirme toplantısı gerçekleştirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nda, 'Güvenlik, İstihbarat ve Değerlendirme' toplantısı

Bakanlığın, Twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun başkanlığında, Güvenlik, İstihbarat ve Değerlendirme toplantısı gerçekleştiriliyor" denildi. Paylaşımda, toplantıya ilişkin fotoğraf da yer aldı. 

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (4 Ağustos 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1083 kişiye covid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 234 bin 934, can kaybı 5 bin 765 oldu. Son 24 saatte 994 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 218 bin 491 oldu. Bakan Koca yeni hasta sayısında yaşanan artışa dikkat çekti.
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