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13.06.2020 - 05:06 | | DHA

İçişleri Bakanlığı'ndan Bursa polisine 'teşekkür' paylaşımı

İçişleri Bakanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sağanak yağış nedeniyle tıkanan rögarı açmak için çalışma yapan polis ekiplerine teşekkür etti.

İçişleri Bakanlığı'ndan Bursa polisine 'teşekkür' paylaşımı

Orhangazi ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun yağmur ve dolu sonrası şehir merkezinde birçok noktada polis ekipleri kontrollerini artırdı. Yeniköy kavşağında bir rögarın tıkanması nedeniyle caddede su birikince polis ekipleri devreye girdi. Polis ekipleri tıkanan rögarı sopa ile temizlemeye başladı. Polislerin bu çalışması vatandaşlar tarafından görüntülendi. Bakanlığın paylaşımını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da paylaştı.

İçişleri Bakanlığı da sosyal medya hesaplarından bu videoyu paylaşarak Türk polisi ve Orhangazi emniyetine teşekkür etti.

İçişleri Bakanlığı paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Türk Polisi, güvendir, umuttur... Bursa Orhangazi ilçesinde, yoğun yağmur yağışının su kanallarını tıkamaması için Polislerimiz seferber oldu. Kendilerine vatandaşlarımız adına teşekkür ediyoruz."

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