09.05.2020 - 16:01 | | DHA
İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamaya uyan vatandaşlara teşekkür
İçişleri Bakanlığı, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan illerde boşalan meydanların fotoğrafını paylaşarak vatandaşlara teşekkür etti.
Bakanlık, Twitter hesabı üzerinden, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul, Eskişehir, Şanlıurfa, Van ve Konya'da boşalan meydanların fotoğrafını paylaştı. Açıklamada, "2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında olan illerimizde duyarlı davranışlarından ötürü vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.