20.11.2020 - 09:45 | | DHA
Son dakika... İçişleri duyurdu! 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Yıldırım 1 Cudi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin operasyonu kapsamında; Şırnak-Merkez ilçe Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince Hava Kuvvetleri destekli operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.
60 yıldır kullanılmayan mağarada üretime başlanıyor! Talep patladıKaraman'da yerin 36 metre derinliğindeki mağarada 5 ay bekletilen ve özelliğini de mağaranın flora yapısından alan Divle obruk peynirine son yıllarda talep arttı. Yılda yaklaşık 40 ton üretilen ve mağaradan çıkartılmadan yüzde 80'i satılan peynirin daha fazla üretilmesi için mevcut mağaranın 50 metre ilerisindeki 60 yıldır kullanılmayan diğer mağara da kullanılmaya başlanacak.