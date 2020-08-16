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16.08.2020 - 17:34 | | AA

İçişleri duyurdu! 5 terörist daha teslim oldu

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, 5 bölücü terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri duyurdu! 5 terörist daha teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölücü terör örgütünde çöküşün devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımız koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 5 bölücü terör örgüt mensubu bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının Suriye ve Irak'ta faaliyet gösterdikleri belirlendi."

Açıklamada, 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 136'ya yükseldiği vurgulandı.

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