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02.09.2020 - 09:07 | | DHA

İçişleri duyurdu! Sayı 144'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, Irak'ta faaliyet gösteren 3 terör örgütü mensubunun ikna çalışması sonucu Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri duyurdu! Sayı 144'e yükseldi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla, 3 terör örgütü mensubu daha bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. 6 yıl önce örgüte katıldıkları tespit edilen her üç örgüt mensubunun son olarak Irak'ta faaliyet gösterdikleri öğrenildi. 3 örgüt mensubunun teslim olmasıyla birlikte 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 144'e yükseldi" denildi.

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