İçişleri’nden genelge: Düzenli olarak mama bırakılmalı

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yeni genelge gönderdi. Koronavirüs salgınının sokak hayvanlarınını da olumsuz etkilediği belirtilen genelgede, sokak hayvanları açısından yiyecek bulma zorluğu ortaya çıktığı kaydedildi. Vali ve kaymakamlıklar ile yerel yönetimler başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon sağlanarak, bu süreçte yiyecek bulmakta zorlanabilecek sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirlerin alınması istendi. Buna göre, başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılacak. İhtiyaç duyulan alanlar dezenfekte edilecek, vatandaşın da bu konudaki hassasiyeti artırılacak.