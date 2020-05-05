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05.05.2020 - 10:59 | | AA

İçişleri’nden son dakika terör operasyonu açıklaması! İlk kez yaşandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, Nisan ayında yapılan operasyonlarda 37 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, yurt içindeki terörist sayısının ilk kez 500'ün altına düşürüldüğünü belirtti.

İçişleri’nden son dakika terör operasyonu açıklaması! İlk kez yaşandı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, yılbaşından bu yana terör örgütü PKK'ya yeni katılımın, tarihin en düşük seviyesine inerek 13 olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'nın yaptığı son dakika açıklamaları şöyle;

Nisan ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 37 terörist etkisiz hale getirildi.

Yurt içindeki terörist sayısı ilk kez 500'ün altına düşürüldü. Böylece yurt içindeki terörist sayısı 492'ye indi.

(Covid-19'a ilişkin provokatif paylaşım)

Tespit edilen 1058 sosyal medya kullanıcısından 496'sı yakalanmış, bunlardan 10'u tutuklanmıştır.

Corona virüse ilişkin provokatif paylaşım yapan 7 bin 127 hesap hakkında çalışma yapıldı.

Corona virüsle ortaya çıkan fırsatçılara yönelik 434 operasyon yapıldı ve 84 kişiye yasal işlem uygulandı, bunlardan 7'si tutuklandı

Vefa Sosyal Destek Gruplarına 22 Mart'tan bu yana 4 milyon 924 bin 927 talep geldi. Bunların 4 milyon 541 bin 829'u karşılandı.

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 402 bin 11, ülkemizde kayıtlı Suriyeli sayısı ise 3 milyon 580 bin 263'tür.

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