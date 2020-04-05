MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İçişleri'nden yeni corona genelgesi!
ABONE OL
05.04.2020 - 17:07 | | AA

İçişleri'nden yeni corona genelgesi!

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle, başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli mama, yem, yiyecek ve su bırakılması, hayvanların yaşam alanlarının dezenfekte edilmesi ve vatandaşların bu konudaki hassasiyetlerinin artırılmasının sağlanması istendi.

İçişleri'nden yeni corona genelgesi!

Bakanlık, corona virüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yeni bir genelge yayımladı.

Corona virüs salgınının sadece insan hayatını değil, sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkilediği belirtilen genelgede, sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla gündelik yaşamın olağan koşullarının değişmesi ve yiyecek, içecek servisi yapılan yerlerin tüketim kapasitesinin düşmesi nedeniyle başta hayvan barınakları olmak üzere artık yiyeceklerden beslenen sokak hayvanları açısından yiyecek bulma zorluğu ortaya çıktığı ifade edildi.

Genelgede, vali/kaymakamlılar ile yerel yönetimler başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon sağlanarak, bu süreçte yiyecek bulmakta zorlanabilecek sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Bu kapsamda, başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılacak. İhtiyaç duyulan alanlar dezenfekte edilecek, vatandaşların da bu konudaki hassasiyetleri arttırılacak. 

Genelgede, vali ve kaymakamlardan söz konusu tedbirler çerçevesinde yerel yönetimler, tarım ve orman il müdürlükleri ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde gerekli planlama, koordinasyon ve uygulamanın eksiksiz şekilde yerine getirilmesi talep edildi. 

İngiltere'de polisler vatandaşların evinde kalması için her yolu deniyorİngiltere'de yetkililer, vatandaşların evde oturması için her yolu deniyor. Sandbach polisi, ünlü müzik grubu Bee Gees'in "Hayatta Kal" (Stayin Alive) şarkısı eşliğinde dans ederek video çekti ve yayınladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kadınlar korona virüsüne karşı sokakları temizledi

Kadınlar korona virüsüne karşı sokakları temizledi

Evden çıkmadan para kazanabilirsiniz! Aylık 5 bin lira...

Evden çıkmadan para kazanabilirsiniz! Aylık 5 bin lira...

Sağlıkçılar için virüs sitesi

Sağlıkçılar için virüs sitesi

Bakan Karaismailoğlu: 'Yolları bitirmesi gerekenler maalesef yapmadı'

Bakan Karaismailoğlu: 'Yolları bitirmesi gerekenler maalesef yapmadı'

Sıradaki Haber