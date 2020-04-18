İçki masasındaki tartışma cinayetle bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, saat 03.00 sıralarında Kavaklı Mahallesi Serhat Sokak’taki bir apartmanın, ikinci katında meydana geldi. Alkol almak için bir araya gelen R.K., F.K., R.Ş., E.E.M.A ve İ.Ö.'ye daha sonradan U.K., R.D., S.Y. ve G.K. katıldı.

Masada oturarak alkol alan 9 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine U.K. aracından aldığı pompalı tüfek ile tartıştığı kişilere ateş etti. Bu sırada araya girmek isteyen İbrahim Övez vurularak hayatını kaybetti. Olayda R.K. ve F.K. de yaralandı.

Yaralılar kendi imkanlarıyla gittikleri Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Şüpheli U.K. ise gözaltına alındı.

Polisin soruşturması sürerken, 9 kişiye 'sosyal mesafe kuralına' uymadıkları gerekçesiyle 3'er bin 150’şer lira para cezası kesildi.