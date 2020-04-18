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18.04.2020 - 13:50 | | DHA

İçki masasındaki tartışma cinayetle bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bir apartman dairesinde alkol alan 9 kişi arasında çıkan tartışmada, pompalı tüfek ile ateş eden U.K., İbrahim Övez'i öldürdü, 2 kişiyi yaraladı.

İçki masasındaki tartışma cinayetle bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, saat 03.00 sıralarında Kavaklı Mahallesi Serhat Sokak’taki bir apartmanın, ikinci katında meydana geldi. Alkol almak için bir araya gelen R.K., F.K., R.Ş., E.E.M.A ve İ.Ö.'ye daha sonradan U.K., R.D., S.Y. ve G.K. katıldı.

Masada oturarak alkol alan 9 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine U.K. aracından aldığı pompalı tüfek ile tartıştığı kişilere ateş etti. Bu sırada araya girmek isteyen İbrahim Övez vurularak hayatını kaybetti. Olayda R.K. ve F.K. de yaralandı.

Yaralılar kendi imkanlarıyla gittikleri Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Şüpheli U.K. ise gözaltına alındı.

Polisin soruşturması sürerken, 9 kişiye 'sosyal mesafe kuralına' uymadıkları gerekçesiyle 3'er bin 150’şer lira para cezası kesildi.

İBB’nin yardım dağıtımında vatandaştan tepkiİstanbul'un Sarıyer ilçesinde yalnızca bir eve yardım kolisi bırakarak bölgeden ayrılmak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerine bir vatandaş sert tepki gösterdi. Mahallede 278 hane olduğunu ancak CHP'li vatandaş haricinde kimseye yardım kolisi verilmediğini belirten vatandaş, İBB çalışanlarına, “Neden sadece oraya koli bırakıyorsunuz? Diğerleri AK Partili diye mi? Bakın kapısında 2 araba var. Sizin yaptığınız ayıptır” ifadelerini kullandı.
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