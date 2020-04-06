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06.04.2020 - 17:32 | | DHA

İdarecilere saldıran sağlık çalışanı ve eşine gözaltına alındı!

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yeri değiştirilen sağlık çalışanı N.B. ve ev hanımı eşi H.B., idarecilere saldırarak hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binası acil servisinde sağlık görevlisi olarak çalışan N.B., geçen gün kurul kararı alınarak Vefa Psikiyatri Hastanesi’nde görevlendirildi. Bu duruma sinirlenen N.B., hastane yönetimine giderek yöneticilerden yer değişikliğini durdurmalarını istedi. Olumsuz yanıt alan N.B. iddiaya göre yöneticilere tehdit ve hakarette bulundu. Şikayet üzerine sağlık çalışanı N.B. polis tarafından gözaltına alındı.

EŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

Durumu öğrenen N.B.’nin ev hanımı olan eşi H.B.’ de, 17 yaşındaki oğlu ile birlikte hastaneye gelerek yönetim katındaki idareci kadın görevlilerle tartışarak bir kişiyi darp etti. Yöneticilerin ihbarı üzerine hastaneye giden polis ekipleri H.B.’yi de gözaltına alarak Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne götürdü. Hastane yöneticilerinin şikayetçi olduğu sağlık çalışanı N.B. ve eşi H.B. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

İdarecilere saldıran sağlık çalışanı ve eşine gözaltına alındıKütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yeri değiştirilen sağlık çalışanı N.B. ve ev hanımı eşi H.B., idarecilere saldırarak hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
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