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04.11.2020 - 14:36 |

İdari izin nedir, hamileler ve 60 yaş üstü idari izinli mi? Kimler idari izinli sayılacak?

İdari izin ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, idari izin ile ilgili detayları açıkladı. Peki idari izin nedir, hamilerle ve 60 yaş üstü idari izinli mi olacak?

İdari izin nedir, hamileler ve 60 yaş üstü idari izinli mi? Kimler idari izinli sayılacak?

İdari izin nedir? sorusunun cevabı gündemde araştırıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya önemli açıklamalarda bulundu. Vali Yerlikaya, idari izili sayılacak lkişileri açıkladı. Peki kimler idari izinli olacak, 60 yaş üstü ve hamileler idari izinli mi?

KİMLER İDARİ İZİNLİ OLACAK?

İşte Vali Yerlikaya'nın açıklamaları;

Bazı iş yerlerimizde çalışma saatleri 22.00'de sona erecek

Bireysel olarak önlemlere uymada sorunumuz var. Her bir İstanbullu bizim canımız. Kısıtlanmış bir döneme yeniden girmek istemiyoruz. 60 yaş ve üstü, hamile ve hastalar idari izinli sayılacak.

Tüm kamu kurumları dönüşümlü çalışacak.

Sanayi kesimi çalışanları saat 07.00'de mesaiye başlayacak. Bu karar 9 Kasım Pazartesiden itibaren uygulanacak.

İDARİ İZİN NEDİR?

İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdaresi izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir. Bu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.

Yolunu şaşırıp köprüye çıkan köpeğe motorcular eşlik ettiYolunu şaşıran sokak köpeği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıktı. Trafiğin içinde panikleyen köpeğe 5 motosiklet ortalarına alarak eskortluk etti ve Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçti. Köpeğin köprüde yürüme anları ise o motorculardan biri olan Erdem Demirel'in kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
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