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05.01.2021 - 07:00 |

İdlib çevresine yoğun sevkiyat

Rejim ordusunun İdlib ve çevresine son günlerde ağır silah desteğinde çok sayıda asker konuşlandırması üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) saldırı olasılığına karşı alarma geçti.

İdlib çevresine yoğun sevkiyat
NAMIK DURUKAN Ankara

Bu kapsamda, rejimle muhalif grupları ayıran cephe hatlarına son bir hafta içerisinde ağır silah desteğinde asker konuşlandırıldı. Bölgeye çok sayıda zırhlı personel taşıyıcıları, zırhlı araç, tank, seyyar kurşun geçirmez güvenlik kabinleri ve askeri radarlar sevk edildi. Rejimin olası saldırısını karşılamak amacıyla bölgede yeni karakollar oluşturuldu ve mevziler kazıldı.

Türkiye’den İdlib’e hareket halinde olan TSK’nın takviye askeri konvoyunun ise, İdlib-Bab el Hava karayolunda saldırıya uğradığı öğrenildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre pazar gecesi henüz kimlikleri bilinmeyen terörist bir grup tarafından düzenlenen roketli saldırıda can kaybı yaşanmadı. Bölgedeki kaynaklar, saldırı sonrası TSK tarafından kapsamlı bir operasyon başlatıldığını bildirdi.

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