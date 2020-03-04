Ä°dlib gazisinden duygulandÄ±ran paylaÅŸÄ±m

Suriye Ä°dlib'deÂ rejim tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da yaralanan, Hatay'da hastaneye kaldÄ±rÄ±lanÂ ve daha sonra Ankara'ya sevk edilerek, tedavisine GATA'da devam edilen Uzman Ã‡avuÅŸ Kara, sosyal medya hesabÄ±ndan duygulandÄ±ran paylaÅŸÄ±mda bulundu. SakaryalÄ± olan Kara, yazdÄ±ÄŸÄ± yazÄ±yÄ± beraber gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± ve aynÄ± saldÄ±rÄ±da ÅŸehit olan tim arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n fotoÄŸraflarÄ±yla paylaÅŸtÄ±.Â Uzman Ã‡avuÅŸ Levent Kara'nÄ±n Facebook'taki yazÄ±sÄ± ÅŸÃ¶yle:



"Resimlerde gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z yiÄŸitler benim aslan kardeÅŸlerim. Benimle birlikte Ä°dlibâ€™deki hain saldÄ±rÄ±da yaralÄ± ve ÅŸehit dÃ¼ÅŸenÂ kardeÅŸlerimden bazÄ±larÄ±. 15 kiÅŸilik bir komando timinin Ã¶lÃ¼msÃ¼z koÃ§ yiÄŸitleri. Ä°ki yÄ±llÄ±k kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§inde DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸuâ€™da, sÄ±nÄ±r Ã¶tesi harekÃ¢tta verilen bÃ¼tÃ¼n gÃ¶revleri Ã¼stÃ¼n vazife anlayÄ±ÅŸÄ±yla yerine getiren bir komando timi. AramÄ±zda MaraÅŸlÄ±, YozgatlÄ±, TokatlÄ±, AnkaralÄ±, HataylÄ±, Bitlisli, Mersinli, Antepli, TekirdaÄŸlÄ± ve ben SakaryalÄ±dan oluÅŸan bir tim. Hani derler ya: 'Ã–zenle toplamÄ±ÅŸlar sanki her telden her cinsten'Â diye. Vallahi de Ã¶yle billahi de Ã¶yle. 15 koÃ§ yiÄŸitten geriye kalan sadece bir avuÃ§ kiÅŸi. SorgulamadÄ±m mÄ±? Zaman zaman sorguladÄ±m, 'Biz burada ne yapÄ±yoruz?' diye. 'Ne iÅŸimiz var?' diye. Ama gÃ¶rdÃ¼m, anladÄ±nÄ±z mÄ±? GÃ¶rdÃ¼m. Ä°nsanlarÄ±n kadÄ±nlarÄ±nÄ±, kÄ±zlarÄ±nÄ± yani namuslarÄ±nÄ± nasÄ±l bir gÃ¼venle hiÃ§ tanÄ±madÄ±klarÄ± bir TÃ¼rk askerine nasÄ±l emanet ettiklerini gÃ¶rdÃ¼m. Ä°dlibâ€™e giderken yolda kahvemizi Ã§ayÄ±mÄ±zÄ± demleyip ninenin elinde bir demlik, torunun elinde bir tepsiyle askeri konvoyun Ã¶nÃ¼nÃ¼ nasÄ±l kestiÄŸini, o yoklukta ekmeÄŸini bizimle nasÄ±l paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼m. Ä°nsanlarÄ±n gÃ¶zlerinin iÃ§ine baktÄ±m ve gÃ¶rdÃ¼m. GÃ¶rmemiÅŸ, duymamÄ±ÅŸ, bilmiyor olabilirsiniz. Ama lÃ¼tfen sÄ±cak yataklarÄ±nÄ±zda yatarken, elinize bir kahve alÄ±p sabah iÅŸe giderken sosyal medyada atÄ±p tutmaktan rica ediyorum vazgeÃ§in. GÃ¶rdÃ¼kÃ§e zoruma gidiyor. Ä°nanÄ±n bunlarÄ± GATAâ€™da aÄŸrÄ±larÄ±mdan uyuyamadÄ±ÄŸÄ±m bir gecemde sizlere sitem ederek yazÄ±yorum."



Levent Kara, daha sonra ÅŸehit olan 7 silah arkadaÅŸÄ±nÄ±n isimleri ve memleketlerini yazarak, "Pars Timi sizi unutmayacak" diye paylaÅŸÄ±mda bulundu.