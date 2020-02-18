İdlib için 6’ncı zirve

Zirvede; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin gündemleri ise yoğun olacak.

Bölgedeki gelişmelerden rahatsız olan İran’ın da zirveye sıcak baktığı, İran’da yapılacak toplantıda iki ülke arasındaki gerginliğin azaltılmasının da hedeflendiği belirtiliyor.

2.5 yıl önce başladı

Ankara’da yapılan beşinci zirvede, İdlib ile ilgili de kararlar alınmıştı. 6. zirvede bu kararlar ile ilk beş zirvede alınan kararların gözden geçirileceği kaydediliyor. Zirvede İdlib Mutabakatı olarak bilinen 17 Eylül 2018 tarihli muhtıra da gözden geçirilecek.

Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi, ilk olarak 22 Kasım 2017’de Soçi’de gerçekleşti. 4 Nisan 2018’de ikincisi Ankara’da düzenlenirken; üçüncü zirve 7 Eylül 2018’de Tahran’da toplandı. 3. zirvede, “İdlib’teki gerilimin azaltılması için ateşkes” çağrısı yapılmış ve “Suriyeli sığınmacılar ve ülke içinde yerinden edilmiş kişiler konusunda uluslararası bir konferans düzenlenmesi” kararları alınmıştı. Erdoğan, bu zirveden 10 gün sonra, Rusya’ya giderek Putin ile Soçi’de bir araya gelmiş ve 17 Eylül 2018 tarihli “Soçi Mutabakatı” ya da “İdlib Mutabakatı” olarak bilinen anlaşmayı imzalamıştı. 14 Şubat 2019’da Soçi’de gerçekleşen 4. zirvede de bu anlaşma ele alınırken bölgeye ilişkin anlaşmaların tüm unsurlarıyla hayata geçirilmesiyle bölgedeki ateşkes ihlallerinin azaltılmasını temin etmek için somut adımlar atma konusunda anlaşmaya varılmıştı. 5. zirve ise 16 Eylül 2019’da Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirildi.

‘4’lü zirve’ için çalışma sürüyor

Erdoğan’ın girişimiyle Ekim 2018’de Rusya, Almanya, Fransa’nın katılımıyla düzenlenen Suriye konulu dörtlü zirvenin ardından Aralık 2019’da da NATO Zirvesi kapsamında bu sefer Rusya olmadan ve İngiltere’nin katılımıyla farklı bir dörtlü zirve gerçekleştirildi. Şubat’ta yapılması planlanan “dörtlü” zirvenin Rusya’nın da katılımıyla, “beşli” olarak yapılması hedeflenirken, bu zirve için net bir tarih bulunmuyor. Kaynaklar “beşli zirve” için girişimlerin sürdüğünü, Rusya Devlet Başkanı Putin’in sıcak bakmaması halinde “dörtlü” olarak toplanılacağını kaydediyor.