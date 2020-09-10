İdlib komutanı şehit oldu

Evli ve Eylül ile Elif Naz isminde iki kız çocuğu babası olan şehit Erdoğan’ın cenazesi Çanakkale’de toprağa verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesinde, şehit tuğgenerale Allah’tan rahmet diledi, ailesine başsağlığı temennisinde bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Erdoğan için yayımladığı mesajında “Kahraman silah arkadaşımız, İdlib bölgesindeki görevi esnasında rahatsızlanarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” dedi. Akar, şehit Erdoğan’ın Çanakkale’deki annesi Esma Erdoğan’ı (72) arayarak acısını paylaştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter’dan başsağlığı mesajı yayımladı. Şehit Erdoğan’ın Isparta Adliyesi’nde hakim olarak görev yapan eşi Emine Erdoğan’a da şehadet haberi Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, beraberindeki askeri evi ziyaret edilerek verildi.

Mavi bere ile...

Şehit 47’nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, meslek hayatının büyük bölümünü zorlu arazilerde, sarp dağlarda, terörle mücadele harekatlarında geçirdi.

Tugayının başında Suriye’deki harekat bölgelerinde önemli görevler yapan Erdoğan, 14 şerit rozetle ödüllendirildi. Komando olarak askerlik hayatına başlayan Tuğgeneral Erdoğan, son nefesini çok sevdiği üniforması ve mavi beresi üzerindeyken, görevi başında verdi.