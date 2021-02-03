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03.02.2021 - 14:56 | | DHA/AA

İdlib şehidi Uzman Çavuş Basri Demirel son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin İdlib kentinde 31 Ocak'ta düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Hatay'daki hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel'in cenazesi memleketi Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde toprağa verildi. Şehit ağabeyinin üniformasını giyerek cenazeye katılan Fatma Vural, "Ağlayıp o hainleri sevindirmeyeceğim. Canım kardeşim. Kurban olurum sana" dedi.

İdlib şehidi Uzman Çavuş Basri Demirel son yolculuğuna uğurlandı
Şehit ağabeyini, asker selamı ile uğurladı
Şehit ağabeyini, asker selamı ile uğurladı
Şehit ağabeyini, asker selamı ile uğurladı
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İdlib Şehidi Piyade Uzman Çavuş Basri Demirel'in (29) cenazesi Pınarbaşı ilçesi Kızılören Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek helallik alındı.

Öğle vakti mahalle mezarlığına düzenlenen törene Demirel'in ailesi, yakınları, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende şehidin annesi Hatice, babası Hacı ile kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

ASKER SELAMIYLA UĞURLADI

Cenaze namazı öncesi şehidin yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit ağabeyinin üniformasını giyerek cenazeye katılan Fatma Vural, "Ağlayıp o hainleri sevindirmeyeceğim. Canım kardeşim. Kurban olurum sana" dedi. Fatma Vural, asker selamı vererek ağabeyini son yolculuğuna uğurladı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Demirel'in cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Şehit Demirel'in naaşı burada kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

İdlib şehidi Uzman Çavuş Basri Demirel son yolculuğuna uğurlandı

 

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